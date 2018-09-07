نايف هزازي: أحد يبحث عن لقب هذا الموسم

المدينة المنورة ـ البلاد

قال نايف هزازي، مهاجم فريق أحد، إن ناديه يتطلع لتحقيق أي لقب محلي خلال منافسات الموسم الحالي، تحت قيادة زميله، المدافع المخضرم حسين عبدالغني.وانتقل هزازي وعبدالغني إلى أحد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة،

ويمثل اللاعبان عنصر الخبرة بين صفوف الفريق، الساعي لمحو الصورة السيئة التي ظهر عليها في الموسم الماضي. وأوضح هزازاي في تصريحاته، أن نادي أحد يسعى بشكل قوي للفوز بإحدى بطولات الموسم الحالي، مع عبدالغني، مبينا حجم السعادة التي يشعر بها بين صفوف فريقه.

وبسؤاله عن الأزمة التي عانى منها مع فريقه السابق التعاون، رد هزازي “هي نفس المشكلة التي واجهتني مع النصر، وتتمثل في عدم اللعب بشكل أساسي في مباريات الفريق”. ووجه المهاجم المخضرم نصيحة للاعبين الشبان، بقوله “أنصحهم بالاحتراف في سن مبكر، في عمر العشرين، لأن الاحتراف في سن متأخر أمر بالغ الصعوبة”.

وانتقد هزازي أعضاء شرف بعض الأندية، ووصفهم بـ “الفيروسات”، مشيرا إلى أنهم “يدّعون تدعيم الفرق في الظاهر، لكنهم في الحقيقة يتدخلون في عمل الإدارة واختيارات اللاعبين”. وأضاف أن وجود تركي آل الشيخ، رئيسا للهيئة العامة للرياضة السعودية، قضى على تلك الظاهرة تماما.