نبحث عن مهاجم شاب وإعارة لاعبينا لمصلحة الفريق

سلطان بن مذكر – جدة

أكد المشرف على فريق النادي الأهلي موسى المحياني في تصريح خاص لـ “البلاد، أن تجديد عقود اللاعبين الشبان بالفريق الأول إضافة إلى اللاعبين الذي تم تجديد عقودهم قبل ذهابهم بنظام الإعارة لعدة أندية، وعلى رأسهم حارس المنتخب الأولمبي محمد الربيعي المعار لنادي الباطن، ونجم المنتخب الأولمبي علي الأسمري المعار لنادي أحد،

أتى وفق دراسة مابين الجهازين الفني والإداري ومجلس الإدارة بالنادي تماشياً مع الخطة التي الاتفاق عليها ببداية الموسم والتي تقتضي بضخ دماء جديدة بالفريق والزج بهم مع لاعبي الخبرة المحليين والأجانب والتي من شأنها استمرار الفريق مستقبلاً كمنافس على منصات البطولات. إذ ارتأينا تهيئة الظروف لذلك بعد قرار زيادة عدد اللاعبين الاجانب بالفريق إضافة إلى لاعبي الخبرة المحليين

وأضاف المحياني : رغبتنا مستمرة في البحث على تدعيم الفريق بعنصر شاب في مركز الهجوم حتى يكون لدينا فريق كامل من العناصر الشابة يتم الاعتماد عليهم لسنوات لخدمة الكيان الأهلاوي وتحقيق تطلعات محبيه، واختتم المحياني حديثه: أتمنى من جماهيرنا الوفية الوقوف مع فريقهم وذلك غير مستغرب عليهم فبعد موجة الضغوطات التي تعرضت لها الإدارة والفريق، النابع من حرصهم على ناديهم ، ننتظر منهم تحفيز لاعبيهم بالتواجد خلفهم في كل لقاء.