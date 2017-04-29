(نبراس) تدرب 40 معلما ومعلمة في الشمالية

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عرعر – البلاد

اختتمت فعاليات برنامج ” الطفولة والقيم” الذي تنظمه اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ممثلة بالمشروع الوطني للوقاية من المخدرات “نبراس” بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، الذي استضافته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية في عرعر بحضور المساعد للشؤون التعليمية عباس بن صالح العنزي ومدير مكافحة المخدرات بمنطقة الحدود الشمالية العقيد فراج بن سعود العماني.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الشمالية سطام السلطاني أن البرنامج الذي قدمه كل من المدرب الدكتور مصعب العنزي، والمدرب الدكتور هلال بن مزعل يستهدف تعزيز القيم للفئة العمرية من 6 إلى 10 سنوات التي تسهم في حمايتهم.

من جهته بيّن مدير الإدارة العامة للشؤون الوقائية بمكافحة المخدرات بمنطقة الحدود الشمالية النقيب عادل المطيري ، أن البرنامج يحتوي على جوانب تدريبية وأخرى تثقيفية تغطي كافة محافظات ومنافذ منطقة الحدود الشمالية وتستمر حتى نهاية شهر شعبان.