نتنياهو: كلمة كيري متحيزة ضد إسرائيل

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو:-

إن كلمة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بشأن الشرق الأوسط يوم الأربعاء “متحيزة” ضد إسرائيل.

وفي بيان باللغة الإنجليزية أصدره مكتبه قال نتنياهو:-

“مثل قرار مجلس الأمن الذي أيده الوزير كيري في الأمم المتحدة فإن كلمته الليلة متحيزة ضد إسرائيل.”

وقال نتنياهو إن كيري تعامل في خطابه بشكل “مهووس” مع المستوطنات التي تعارضها الولايات المتحدة بقوة.

وأضاف أن كيري تجاهل بشكل شبه كامل “جذور الصراع وهي معارضة الفلسطينيين لدولة يهودية داخل أي حدود