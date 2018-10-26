نتنياهو يزور سلطنة عمان لأول مرة ويلتقي السلطان قابوس

زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم سلطنة عمان في زيارة قصيرة لعدة ساعات، استقبله خلالها السلطان قابوس بن سعيد، حيث أصدرا بيانا مشتركا قالا فيه إن الجانبين “ناقشا سبل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط وناقشا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة”.

يذكر أن سلطنة عُمان لا تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، حيث تم تجميد العلاقة رسمياً مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في أكتوبر 2000.

ويعد الاجتماع بين نتنياهو والسلطان قابوس هو الأول من نوعه بين البلدين منذ عام 1996، ولكن سبقها ثلاثة زيارات في أعوام 1994، 95، 96.. وقد رافقت نتنياهو في هذه الزيارة الرسمية زوجته، كما شاركه كل من رئيس الموساد يوسي كوهين ومستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي لشؤون الأمن القومي ورئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات، ومدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية يوفال روتيم، ورئيس ديوان رئيس الوزراء يؤاف هوروفيتس، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء العميد أفي بلوت.