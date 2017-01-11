وأسفر التفجير الإرهابي عن إصابة السفير الإماراتي ووالي قندهار إضافة لإصابة عدد من الدبلوماسيين الإمارتيين المرافقين للسفير.

“تتابع وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاعتداء الإرهابي الآثم على دار الضيافة لوالي قندهار” .

والذي نجم عنه إصابة جمعة محمد عبدالله الكعبي، السفير الإماراتي لدى أفغانستان وعدد من الدبلوماسيين الإماراتيين الذين كانوا برفقته.وأوضحت الوزارة أن السفير كان حينها في زيارة إلى قندهار “في مهمة إنسانية ضمن برنامج دولة الإمارات لدعم الشعب الأفغاني الشقيق.

شملت وضع حجر الأساس لدار خليفة بن زايد آل نهيان في الولاية والتوقيع على اتفاقية مع جامعة كاردان للمنح الدراسية على نفقة دولة الإمارات بحضور والي قندهار.

علاوة على وضعه حجر الأساس أيضا لمعهد خليفة بن زايد آل نهيان للتعليم الفني في العاصمة كابول بتمويل من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية”.