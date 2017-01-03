بعد غياب استمر أكثر من 15 عاماً وظهور الكثير من الشائعات عن عودة نجاة مرة أخرى إلى الغناء.

عادت نجاة أخيرا للغناء مرة أخري بالأغنية التي تحمل اسم “كل الكلام”.

حيث طرحت شركة “مزيكا” منذ قليل فيديو كليب “كل الكلام” للمطربة نجاة الصغيرة، وهى الأغنية التى تشهد عودتها للساحة الفنية.

الأغنية من كلمات الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودى، وألحان الموسيقار طلال، ووزعها موسيقيا يحيى الموجى.

“كل الكلام” استغرق تنفيذها أكثر من عام، وقامت نجاة بتصويرها تحت إشراف المخرج هانى لاشين، ومن المنتظر عرضها مع بداية عام 2017.

يذكر أن آخر تعاون فنى بين الأبنودى ونجاة كان فى أغنية “عيون القلب” والتى حققت نجاحا كبيرًا وقت إطلاقها.