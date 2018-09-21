نجاة وكيل مدرسة من طلق ناري 

بيشة- البلاد

تعرض وكيل مدرسة العمائر الثانوية بمركز الأمواه إلى إطلاق نار من قبل طالب في مدرسة أخرى خارج الدوام الرسمي على إثر إدعائه وجود خلاف بين الوكيل وأشقائه بالمدرسة التي يعمل بها الوكيل.

وقال المتحدث الرسمي لتعليم بيشة ناجي بن عايش السبيعيي:” وقعت حادثة الإطلاق صباح الخميس عند الساعة السادسة صباحاً خارج وقت الدوام الرسمي حيث تعرض وكيل مدرسة العماير بمركز الأمواه لإطلاق نار من أحد طلاب مدرسة أخرى ولديه أخوة في المدرسة التي يعمل بها الوكيل، والحمد لله أن الله قدر ولطف ولم يصب المعلم بأي أذى”.

وأكد السبيعي أن الحادثة وقعت خارج المدرسة وبعد الدوام الرسمي وتولت الجهات الأمنية ضبطها ومتابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة.