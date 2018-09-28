نجاة 47 شخصاً بأعجوبة بعد سقوط طائرتهم في بحيرة

وذكرت صحيفة “باسيفيك ديلي نيوز”، نقلاً عن مسؤول في المطار أن الطائرة تقل 36 مسافراً وطاقماً من 11 شخصاً.

وكانت الطائرة التابعة لشركة الطيران المتمركزة في بابوا غينيا الجديدة، تقوم برحلة بين بورت موريسبي وبوهنباي عاصمة مايكرونيزيا، مع توقف مقرر في وينو.

وقال الشركة إن الطائرة “لامست الأرض قبل أن تصل إلى مدرج الهبوط”، مؤكدة أنه ليس هناك إصابات خطيرة بين الركاب.

وأضافت الشركة أنها “يمكن أن تؤكد أن كل الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة تم إجلاؤهم بأمان (…) وأنها تبذل كل الجهود لضمان سلامتهم وتأمين الاحتياجات الفورية لكل الركاب وأفراد الطاقم”.

ولم تذكر الشركة أسباب الحادث.

وقالت “باسيفيك ديلي نيوز” إن الركاب وأفراد الطاقم نقلوا إلى المستشفى لإجراء فحوص طبية.