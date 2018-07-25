محليات

نجاح زراعة الكاجو في المملكة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time11 / ذو القعدة / 1439 هـ      25 يوليو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
كشف مركز الأبحاث الزراعية بمنطقة جازان عن نجاحه في زراعة شجرة الكاجو في المنطقه وتسعى الوزارة إلى تقديم الشتلات والدعم الفني اللازم لزراعته في المناطق المناسبة في المملكة، وتوزيع الشتلات باسعارتشجيعيه للمزارعين و للمهتمين بزراعته، باعتباره ثمرة ذات مدخول اقتصادي عال.

وبين مدير مركز الأبحاث الزراعية في جازان المهندس أحمد السلامي أن الكاجو الذي تم جلبه من الفلبين إلى حقول المركز لأول مرة عام 1986 , وأثبت الباحثون في المركز نجاحه في عدد من مناطق المملكة وزيادة إنتاجه في الأراضي الحامضية ذات المناخ الدافئ الرطب، مشيراً إلى أنه ينمو على شكل شجرة استوائية متوسطة الحجم ودائمة الخضرة.

وأبدى المركز استعداده لتقديم الحلول الزراعية للمزارعين، وتوفير 2500 شتلة من الكاجو لتجهيزها في المرحلة الأولى، وتقديم كافة الخدمات الأخرى في ذلك، إضافة إلى البدء خلال الفترة المقبلة في 3 حقول تجريبية.

يشار إلى أن المركز أنشئ عام 1972ويعتبر نحاجه في زراعة المانجو أحد أهم أسباب انتشار زراعة المانجو في المملكة.

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *