نجاح عملية إعادة البصر لمسنة بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف
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نجح فريق طبي بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف في إعادة البصر لمريضة بعد فقده نتيجة نزيف خلف الجسم الزجاجي بالعين اليسري .
وجرى علاج المريضة عن طريق عمل فتحة في الجسم الزجاجي وعلاج النزيف بواسطة أشعة الليزر غير المرئي ” ياج ليزر ” باستخدام عدسة مخصصة لعلاج الشبكية والجسم الزجاجي ،وبفضل من الله استعادت المريضة بصرها بصورة كبيره وواضحة ، وقد غادرت المريضة وهي تتمتع بصحة وعافية.
الوسوم:الطائف, مجمع الملك فيصل الطبي
التصنيف: محليات
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