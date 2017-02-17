نجاح عملية ترميم وجه امرأة بالجلد الصناعي بالرياض

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الرياض ــ واس

في إنجاز علمي جديد نجح مستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز بالرياض، في إجراء عملية ترميم الأنسجة العميقة لامرأة باستخدام الجلد الصناعي.

وكانت المريضة تعاني من تشوه بالخد، إثر استئصال ورم من الفك، والاستعاضة عن عظم الفك بصفائح معدنية لتعويض العظام المفقودة، إلا أنه مع مرور الوقت بدأ الجلد ينكمش على الصفيحة المعدنية، مما جعلها ظاهرة للعيان بشكل مزعج.

ونظراً لصعوبة الحالة ومحدودية الخيارات المتوفرة، فقد تم الاتفاق على تعويض الأنسجة العميقة ودهون الوجه المفقودة، عن طريق طبقات متعددة من الجلد الصناعي، الذي تم إدخاله تحت جلد المريضة لتغليف الصفيحة المعدنية، وترميم مظهر الخد بشكل لا تظهر الصفيحة من خلاله. وتكللت العملية بالنجاح.