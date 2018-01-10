نجاح عملية رد مفصلي حوض لطفلة في جدة

جدة – ليلى باعطية

تمكن فريق جراحي بقسم العظام بمستشفى شرق جدة من إجراء عملية جراحية دقيقة لطفلة سعودية تبلغ من العمر سنتين، كانت تعاني من خلع كامل خلقي بمفصلي الحوض حيث تم إجراء جراحة رد مفتوح لمفصل الحوض مع قص عظمي علاجي لعظام الحوض منذ شهر ونصف الشهر للحوض الأيمن، وتم نهاية الشهر الماضي عملية المفصل الأيسر ورده لوضعه الطبيعي. وأثنى المدير التنفيذي لمستشفى شرق جدة الدكتور ماجد بن عبدربه المورقي على جهود الفريق الجراحي وللتطوير المستمر في قسم العظام التي تعتبر من العمليات الجراحية التي يتطلب إجراءها في المراكز الطبية المتخصصة في جراحات عظام الأطفال الذين يعانون من خلع خلقي كامل لمفصلي الحوض مشيراً أن نجاح مثل هذه الجراحات لا يمكن إلا من خلال فريق طبي متكامل وعلى مستوى من التدريب والخبرة سواء الجراحين، أو الأطباء والتخدير والعناية المركزة.