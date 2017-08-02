نجاح عملية لإنقاذ حياة عشرينية بجدة

جدة- البلاد

تمكن فريق جراحة القلب بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة من إنقاذ حياة مريضة تبلغ من العمر 24 عامًا بعد وصولها لقسم الطوارئ بالمجمع في حالة حرجة نتيجة فشل حاد في عضلة القلب ناجم عن فشل في الصمام الميترالي حيث تم التعامل مباشرة مع الحالة بتركيب جهاز القلب الصناعي مؤقتاً ” الايكمو ” بقسم الطوارئ لإنقاذ حياة المريضة ومن ثم أجريت على الفور عملية قلب مفتوح طارئة استغرقت 10 ساعات حيث قام الفريق الطبي من خلالها بإعادة تبديل الصمام الميترالي ووضع المريضة على جهاز القلب الصناعي و من ثم تم نقلها للعناية المركزة.

وقد تابع الفريق الحالة على مدى أسبوعين ونجح خلالها في فصل جهاز القلب الصناعي عن المريضة بعد أن أستعاد قلبها قوته إلى أن تم شفاء المريضة وخروجها من المستشفى بعد استقرار حالتها الصحية بحمد الله.

الجدير بالذكر أن مجمع الملك عبدالله الطبي يضم فريقًا طبيًا متكاملًا من جراحين وأطباء القلب والعناية المركزة يستطيع تركيب أجهزة القلب والرئة الصناعية في الحالات الطارئة وعلى مدار الساعة ، وقد قام المركز بإجراء ما يقارب أكثر من 40 عملية قلب مفتوح خلال فترة وجيزة ، بالإضافة لعمليات الرئة المتنوعة.

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