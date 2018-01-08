نجران أكثر مناطق المملكة استخداما للحطب

جدة ــ البلاد

اعلنت الهيئة العامة للإحصاء، نتائج مسح الطاقة المنزلي لعام 2017، وتظهر النتائج التي اوردها الحساب الرسمي للهيئة في شكل إنفوجراف، على حسابها الرسمي فى “تويتر” ان نجران هي أكثر المناطق الإدارية استخداما لوقود الحطب بالمملكة، بنسبة 36.75%، تليها جازان بنسبة 28.46%، والقصيم بنسبة 19.29%.

بينما تصدرت الباحة أكثر المناطق استخداما لوقود الفحم بنسبة 28.60%، تليها نجران بنسبة 25.72%، ثم الجوف بنسبة 20.16%.

وتشير الإحصائية ذاتها إلى أن نجران هي اكثر مناطق المملكة استخداما للمخلفات الزراعية، بنسبة 6.08%، تليها جازان بنسبة 4.22%، ثم حائل بنسبة 1.95%.

جدير بالذكر ان مسح الطاقة المنزلي لعام 2017 هو الأول لهيئة الإحصاء، ويأتي امتدادًا لسلسلة مسوحها الميدانية.