نجران بنشوة الانتصار يهدد وج في المحالة
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الدمام-حمودالزهراني
يفتتح فريق نجران وفريق وج اليوم مباريات الجولة السادسة عشرة من دوري الدرجة الأولى في اللقاء الذي يجمع الفريقين على مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في مواجهة يدخلها فريق نجران بنشوة الانتصار الأخير الذي حققه على فريق هجر 2-1، ويحرص الفريق على تعزيز الانتصار بثلاث نقاط جديدة؛ للتقدم خطوة للأمام. في المقابل يسعى فريق وج لتعويض خسارته الأخيرة من الفيحاء 3-صفر لمسح الصورة والعودة إلى ساحة الانتصارات، وتميل الكفة لصالح نجران من حيث الخبرة والإمكانيات؛ لذا سيكون اللقاء قويا ومثيرا ونديا بين الفريقين؛ من أجل الفوز بالثلاث نقاط .
التصنيف: الرياضة
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