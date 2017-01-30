نجران تكمل استعداداتها لاستقبال الزوار

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نجران- البلاد

أكملت أمانة منطقة نجران تهيئة المتنزهات والحدائق والساحات البلدية، لاستقبال سكان وزوار المنطقة خلال إجازة منتصف العام الحالي 1438هـ.وأوضح أمين منطقة نجران المكلف المهندس علي آل حرفش، أن المنطقة تحتضن العديد من المتنزهات مثل منتزه الملك فهد بغابة سقام، الذي يعد من أكبر المنتزهات ومتنزه أبا الرشاش وعدد من الحدائق والمسطحات الخضراء والساحات التي تحرص الأمانة أن تكون مكانًا مناسبًا، ومتنفسًا لأهالي وزوار مدينة نجران،

بالإضافة إلى المتنزهات الطبيعية في المراكز والمحافظات التابعة للمنطقة. من جانبه أبان وكيل الأمين للخدمات المهندس حمد عيبان، أن الأمانة قامت بتهيئة المواقع والحدائق والمسطحات الخضراء والميادين العامة والساحات وصيانة ألعاب الأطفال والملاعب الرياضية والنوافير والشلالات، كما تم وضع خطة لأعمال النظافة العامة والإصحاح البيئي في تلك الأماكن؛ حفاظًا على سلامة الإنسان ونظافة المكان.