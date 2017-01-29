نجران يقسو على القيصومة والعدالة يحبط مفاجأة وج وهجر والحزم حبايب

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الدمام – حمود الزهراني

واصل فريق نجران الاول لكرة القدم انتصاراته، وتقدم خطوة مهمة في سلم المنافسة، في دوري الدرجة الأولى، عندما حقق فوزًا ثمينًا على فريق القيصومة بنتيجة 3-1في اللقاء الذي أقيم أمس ، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من دوري الدرجة الأولى،

وهو الانتصار الثاني على التوالي الذي يحققه فريق نجران، فيما لايزال فريق القيصومة يواصل إهدار النقاط. وفي الطائف نجح فريق العدالة في إحباط مفاجآت فريق وج، عندما تعادل معه بنتيجة1-1، بعد مباراة قوية بين الجانبين.

وفي الأحساء أضاع فريق هجر كل فرص الفوز، واكتفى بنقطة أمام ضيفه فريق الحزم بعد مباراة جيدة، انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، وكان نجم المبارة حارس الحزم يحيى الشهري، الذي وقف بالمرصاد، وتألق أمام هجوم هجر.