نجمات هوليوود يتظاهرن ضد ترامب

شارك عبر واتساب

واشنطن ــ وكالات

تعتزم نجمات هوليوود تنظيم مسيرة ضد الرئيس الأمريكي دوند ترامب؛ بهدف تسليط الضوء على حقوق الإنسان من مختلف الأديان والأجناس والألوان.

وينتظر أن تقام المسيرة في 21 يناير ، ويشارك في هذا الحدث مؤسسات مثل “غلاد”، وجمعية تنظيم الأسرة الأميركية، ومنظمة العفو الدولية.

وتضم قائمة المنضمين إلى المسيرة مشاهير آخرين؛ مثل أميركا فيريرا، و باتريشيا أركيت، ودانييل بروكس، بالإضافة إلى جوليان مور، وإيمي شومر، وكاتي بيري، وذلك وفقاً لما ورد بالبيان الصحفي الخاص بالمسيرة، التي من المتوقع أن يشارك بها أكثر من 100,000 شخص.