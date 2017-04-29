نجمة موضة في الخامسة والتسعين

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فيينا – وكالات

رغم أنها في الخامسة والتسعين من عمرها إلا أن إرنستن ستولبيرغ، التي تعرف اختصارا بـ”إرني”، ألهبت عوالم الموضة لاسيما في الوسائط الاجتماعية.

وقد بدأت تلفت الأنظار في الدوائر الأنيقة وعالم الأزياء، منذ أن شوهدت لأول مرة في لقطات ترويجية لمتجر في العاصمة النمساوية فيينا، وقد أهلها ذلك للظهور في عروض أخرى.

وباتت السيدة الآن مشهورة في مدينتها الرئيسية، عبر الصور التي تنشرها في وسائل التواصل الاجتماعي.وفي معرض من الصور تظهر وهي تحمل حقائب اليد، وتمد لسانها بطريقة تميزت بها، وقد وُصِفت أزياؤها بالغريبة والراقية.