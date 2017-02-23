نجم الأوسكار (آل باتشينو)  يزور الرياض مطلع مايو 

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الرياض ــ البلاد

ضمن خطة الهيئة العامة للترفيه السعودي لسنة 2017، تستضيف الرياض والدمام الممثل العالمي ونجم الاوسكار، الفريدو جيمس باتشينو (آل باتشينو) في 11 و12 مايو المقبل.

وسيتحدث آل باتشينو “للجمهور ” عن أسرار نجاح مسيرته الفنية الطويلة خلف اﻟكواليس واﻣﺎم اﻟكاميرات في ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻤﺴﺮح واﻟسينما، كما سيقدم ﻗﺼصا ﻣﻦ ﺗﺠﺎرﺑﻪ الشخصية ﻓﻲ هذا اﻟﻤﺠﺎل. وسينتهي اللقاء بطرح أسئلة الجمهور على الضيف العالمي.

وكان الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عمرو المدني قال خلال لقاء له مع إعلاميين إن الشركات السعودية لديها الجاهزية لتنفيذ ما ادرج في الخطة المرنة، لافتا إلى أن بعض ما تم ادراجه تم اعتماده فعليا في روزنامة 2017.

يذكر ان آل باتشينو حصل على جائزة الأوسكار و”الغولدن غلوب” لدوره في فيلم “عطر امرأة”، وجائزة “توني” المسرحية، وجائزة “ايمي” التلفزيونية. ولد في 25 أبريل 1940، ويعتبر اليوم احد افضل الممثلين في تاريخ السينما الاميركية على مر العصور.