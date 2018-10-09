الرياضة

نجوم السامبا يصلون الرياض .. الأربعاء

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time27 / محرم / 1440 هـ       9 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
تصل بعثة المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، مساء الأربعاء، مطار الملك خالد الدولي في الرياض، استعدادًا للمشاركة في الدورة الرباعية الدولية التي تنطلق الخميس، وتضم منتخبات السعودية والأرجنتين والعراق إلى جانب البرازيل

وسيجري منتخب السامبا مرانًا مغلقًا، الخميس، على ملعب جامعة الملك سعود قبل مواجهة السعودية الجمعة على الملعب نفسه.

وتضم البعثة أبرز نجوم الكرة البرازيلية، يأتي في مقدمتهم نيمار وفرمينيو وكاسيميرو وغيرهم

‏من جهة أخرى، بدأ اليوم بيع تذاكر مباراة المنتخبين السعودي والبرازيلي من خلال الرابط sauditickets.sa⁩

وحددت أسعار التذاكر الموحدة أفراد بـ 30 ريالاً والعائلات الموحدة بـ 30 ريالاً، والمنصة أفراد 850 ريالاً والمنصة عائلات بـ 650 ريالاً.

ibrahim

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