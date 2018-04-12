نجوم الغربية وكتيبة الليث وهلال الشام يكسبون الشارقة وشباب الأرسنال وشباب الكندرة

جدة – سليمان الزبيدي

تصوير- معتز باوزير

حقق فريق نجوم الغربية فوزا مستحقا على فريق الشارقة بهدفين مقابل هدف، وذلك ببطولة جدة المتحدة على كأس أحمد عيد، كما فاز فريق كتيبة الليث على فريق شباب الأرسنال 4/1 ، فيما تفوق في ثالث اللقاءات فريق هلال الشام على شباب الكندر3/1.

البلاد تجد اهتماما

أصبح اسم صحيفة البلاد يتردد على لسان كل المشاركين في البطولة؛ حيث يتابعها كل رؤساء الفرق ولاعبيها، وقدم الجميع شكرهم لصحيفة البلاد، وقال رئيس فريق (نمور السامر) أسامة العنيبسي: أن صحيفة البلاد العريقة أفردت مساحة كبيرة وتغطية متميزة لبطولات الحواري، ونحن متمسكون بها كصحيفة رائدة في الإعلام، وسعداء بتواجدها .

فيما قال رئيس فريق المفاجآت ماجد العمودي: نعجز أن نقدم شكرنا للصحيفة التي أعطتنا الاهتمام وشكرا لكل القائمين، في الصحيفة فردًا فردًا .