نجوم Game Of Thrones يشرفون معرض كوميك كون بجدة
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جدة ــ البلاد
بات من المؤكد مشاركة نخبة من ألمع النجوم العالميين كمتحدثين في معرض كوميك كون الأول بالمملكة العربية السعودية، ومنهم بعض أبطال المسلسلات الشهيرة: “Game of Thrones”، و”Breaking Bad”، و”Hannibal”.
ومن المقرر أن يقام المعرض في الفترة من الـ16 وحتى الـ18 من فبراير ، حيث سيتوجه عشاق القصص المصورة والرسوم المتحركة من كل حدب وصوب مركز تيك أوف الاجتماعي بمدينة جدة .
ومن النجوم المقرر أن يشاركوا فى المعرض: تشارلز دانس، المعروف بشخصية: تايوين لانيستر، و جيانكارلو اسبوزيتو، المعروف بشخصية: غوستافو فرينغ، وجوليان غلوفر، المعروف بشخصية: غراند مايستر بايسيل، ومادس ميكلسن، المعروف بشخصية هانيبال ليكتر.
الوسوم:Game Of Thrones, كوميك كون
التصنيف: الأخيرة
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