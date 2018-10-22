نخبة العمل تنظم دورة التطوع الاحترافي

المدينة المنورة – محمد قاسم

نظم فريق نخبة العمل التطوعي دورة “التطوع الاحترافي” التي قدمها الدكتور يوسف الحربي في قاعة المحاضرات بمستشفى الدار بقباء. وقال الدكتور يوسف الحربي أن برنامج الاحترافية في الاعمال التطوعية يهدف الى بيان المعايير الاحترافية في العمل التطوعي البدني والفكري وهذا يقوم على أسس وتصنيفات على كل متطوع أن يدركها. وأضاف الحربي أنه تم استعراض الكثير منها إضافة إلى اختبار لقياس الدافعية والرغبة والتوجه والمسار الصحيح للعمل التطوعي حتى يعرف كل متطوع مساره الحقيقي وأين هو .

وقالت قائدة فريق نخبة العمل التطوعي الاستاذة جيهان السالك: “نشكر بداية الدكتور يوسف الحربي الذي لولا الله ثم مبادرته وموافقته لما قامت هذه الدورة من الأساس ، والتي نسعى من من خلالها إلى توفير شيء من احتياجات ساحة التطوع في المدينة من وجهة نظرنا وهي الإحترافية في التطوع “.

وأضافت السالك :”نرجو من الله ان تكون الدورة هي خطوة أولى نحو مأسسة العمل التطوعي والعمل بصورة مشرفة ومشرقة نضاهي بها الدول الأخرى التي تهتم بالتطوع ان لم نتفوق عليهم بإذن الله وهذا ليس بمستغرب علينا ونحن تحت قيادة والدنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الذي قال في أكثر من لقاء ان طموحنا عنان السماء”.

وختمت جيهان السالك بقولها ” كانت دورة التطوع الإحترافي هي الدورة رقم ١٦ ضمن سلسة دورات الفريق وبإذن الله تعالى سيكون البرنامج التدريبي للعام ٢٠١٩م بصورة احترافية أكثر من هذا العام الذي سيكون ختام البرنامج الخاص به بعد عدة أسابيع وسيتم الإعلان عن موعد الحفل الختامي وتخريج متدربات البرنامج التدريبي من التلقين الى التمكين ٢٠١٨م فيما سينطلق البرنامج التدريبي للعام ٢٠١٩م في مطلع العام بعد الانتهاء من بعض الإجراءات وتوقيع عقود الرعاية والدعم التي تقدمت بها لنا عدة جهات”.