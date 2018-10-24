دولية

ندوات ثقافية وحسينيات.. وسائل التغلغل الإيراني بسوريا

كتبه Gamal salehaccess_time12 / صفر / 1440 هـ      24 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

دمشق ــ وكالات

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الميليشيات الإيرانية عززت تواجدها غرب نهر الفرات في سوريا، لافتاً إلى بروز وجودها في مدينتي البوكمال والميادين شرق سوريا قرب الحدود مع العراق. وقال المرصد إن انتشار الميليشيات الإيرانية لا يقتصر على الجانب العسكري فقط، وإنما يشمل جوانب اخرى بهدف الابتعاد عن المراقبة الإقليمية والدولية.

وتعمد إيران وميليشياتها المتواجدة على الأراضي السورية، والتي تمتلك آلاف العناصر المنتشرة في عدة مناطق، لتوسعة انتشارها ليمتد إلى جوانب أخرى كالجوانب الاجتماعية والتجارية.

وقد تمثل تمركز الإيرانيين في شرق سوريا في نقاط رئيسية بمنطقة الميادين، كإنشاء الميليشيات الأفغانية لمطبخ يقوم بتوزيع الوجبات الغذائية على السكان والنازحين.

كما جرى تحويل الثانوية الشرعية بمدينة الميادين إلى مركز انتساب للميليشيات الإيرانية والشيعية، إضافة إلى إقامة ندوات ومؤتمرات طائفية في بعض الأحيان.

Gamal saleh

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