ندوة اسعافية للهلال الأحمر وأمانة جدة

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جدة – إبراهيم المدني

تحت رعاية معالي أ.د. هاني بن محمد أبوراس أمين محافظة جدة، قامت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع الهلال الأحمر السعودي بتنظيم ندوة ( كن مُلماً في الإسعافات الأولية لتكن قدوة )، ضمن المشروع الذي أطلقه صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بعنوان “كيف نكون قدوة” ،

وتهدف الندوة إلى توعية منسوبي الأمانة بأهمية الإسعافات الأولية ومساهمتها في تحقيق السلامة العامة. حيث تضمنت الندوة ركنا خاصا بهيئة الهلال الأحمر السعودي، يترجم ما يقدمه من خدمات مع عرض لبعض الأجهزة والمعدات الطبية والمطويات والمنشورات، وشرح عن تاريخ وإنجازات هيئة الهلال الأحمر السعودي.

عقب الجولة استمع الجميع إلى محاضرة ( كن مُلماً في الإسعافات الأولية لتكن قدوة )، ألقاها سعادة الدكتور عبدالرؤوف علي قرنفل المدير الطبي بمركز التدريب بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، والذي استهلها في الاقتداء في تعاملنا وسلوكياتنا مستدلا بالكتاب والسنة، وحث على اتباع النهج النبوي في كل ما يتعلق بأمور حياتنا، حتى نكون قدوة يُقتدى بها،

ونخلق بيئة جاذبة، يسودها الحب والتعاون، نتاجها عمل متقن، نؤجر عليه في الدنيا والأخرة، وانتقل بعدها في فقرات عن كيفية التعامل مع الحالات الطارئة ودور الفرد في بناء مجتمع مثقف، من خلال تعلم مهارات في الإسعافات الأولية، تساعد- بعد إرادة الله- في إنقاذ كثير من الأرواح وتفادي كثير من المضاعفات، وقد استحسن الحضور المحاضرة، وتفاعلوا معها.