العدد 21806 06 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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نزار مدني يستقبل وزير الخارجية النرويجي

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نزار مدني يستقبل وزير الخارجية النرويجي
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الرياض – واس

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني أمس معالي وزير الخارجية النرويجي بورغ برنده والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين في أوسلو عصام بن عابد الثقفي.

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التصنيف: محليات

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