نزار مدني يستقبل وزير الخارجية النرويجي
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وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
الرياض – واس
استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني أمس معالي وزير الخارجية النرويجي بورغ برنده والوفد المرافق له.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين في أوسلو عصام بن عابد الثقفي.
التصنيف: محليات
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