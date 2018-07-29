«نزاهة» تتصدى لتعديات على أراضٍ حكومية قيمتها أكثر من مليار ريال

أدَّت جهود الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بالتعاون مع الجهات المختصة إلى إزالة تعديات على أراضٍ حكومية تقع في وادي نمار بمدينة الرياض تزيد مساحتها على 20 مليون متر مربع، وتبلغ قيمتها التقديرية أكثر من مليار ريال، بعد وضع لوحات “أملاك خاصة” عليها، بهدف التضليل والتستر على التعدي.

كما أثمرت تلك الجهود عن نقض الجهات القضائية المختصة صك استحكام على أرض أخرى في ظهرة نمار بمساحة تقدَّر بأكثر من مليون و300 ألف متر مربع، كما تمّ اكتشاف تزوير صك على أرض بيضاء، بمساحة 19 مليون متر مربع، وأحيلت القضية لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.

وتلقت (نزاهة) بلاغات من مواطنين بوقوع تعديات على أراضٍ حكومية في وادي نمار بمدينة الرياض، ووضع لوحة (أملاك خاصة) بهدف تملكها بشكل مخالف للأنظمة والتعليمات؛ حيث حددت الهيئة، بعد التحرّي والتحقق الميداني، نطاق التعديات بالوادي والتي تزيد مساحتها عن 20 مليون متر مربع، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وإزالة جميع التعديات من قبل الجهات المختصة.

واكتشفت الهيئة، وبالتعاون مع الجهات المختصة، عددًا من التجاوزات والمخالفات النظامية في إجراءات استخراج صك استحكام لأرض أخرى في ظهرة نمار بمدينة الرياض تزيد مساحتها عن (1.300.000) متر مربع، وتم على إثر ذلك نقضه من قبل المحكمة المختصة.

ومن جهة أخرى، كشفت الهيئة، وبالتعاون مع الجهات المختصة، واقعة تزوير صك لأرض بيضاء تقع جنوب محافظة المزاحمية بمنطقة الرياض مساحتها حوالي 19 مليون متر مربع، باسم إحدى الشركات الخاصة، رغم أنّ تلك الأرض مخصصة لإقامة كليات جامعية عليها، وتم إحالة القضية إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.

وأكّدت نزاهة إعلانها عن هذه المعلومات انطلاقًا من مبدأ الشفافية الذي أكدت عليه رؤية المملكة (2030)، وتنظيم الهيئة، وما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتُذكّر بمسؤولية الجميع في الحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسباته، والمحافظة على أموال الدولة الثابتة والمنقولة، وعدم تعطيل مشاريع التنمية.