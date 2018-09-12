نزاهة : تعديل نظام مكافحة الرشوة يعزز مكافحة الفساد

ثمن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن، موافقة مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة أمس, على تعديل نظام مكافحة الرشوة.

وأشار رئيس “نزاهة” إلى أن هذه الموافقة تأتي استمراراً لنهج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – في دعم وتعزيز جهود مكافحة الفساد بجميع صوره وأساليبه، مؤكداً أن تعديل نظام مكافحة الرشوة يشكل أحد أهم التطورات التشريعية التي ستمكن الهيئة والجهات المختصة من تنفيذ مهامها بفاعلية وكفاءة لحماية مصالح الدولة والاقتصاد الوطني والمرافق العامة من الفساد.

وأعرب المحيسن عن شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين – حفظهما الله -, على ما تحظى به “نزاهة” من رعاية ودعم لا محدود من القيادة الرشيدة، الذي كان له الأثر الكبير في تعزيز عملها، ومباشرتها لاختصاصاتها، وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، نحو مكافحة الفساد وحفظ المال العام ومحاسبة المقصرين، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل توجيهات القيادة.