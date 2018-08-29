نزاهة : 69% من الموظفين لم يطلعوا على مدوَّنة السلوك الوظيفي

استطلعت دراسة حديثة أجرتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ” نزاهة ” ، بعنوان “مدى التزام الجهات الحكومية بتطبيق مدوَّنة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة ” آراء عينة عشوائية بعدد (4723) موظفاً في ثمان جهات حكومية موزعة على خمس مناطق بالمملكة هي , الرياض، والمنطقة الشرقية، ومكة المكرمة، وتبوك، وعسير , وبينت الدراسة أن نسبة 69% من موظفي الدولة لم يطلعوا على مدوَّنة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة .

وهدفت الدراسة إلى التعرف على مدى التزام الجهات الحكومية بتطبيق وتفعيل مدوَّنة قواعد السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة، والإجراءات التي اتخذت حيالها مثل:تعميمها على الموظفين، وتدريبهم على ما ورد فيها، والتأكيد على التزامهم بها، وإضافة أي معايير وقواعد تتناسب مع طبيعة الجهة , كما بينت الدراسة أن 63 % منهم أفادو بأن جهاتهم لم تنشر المدوَّنة على موقعها الإلكتروني .

وأشارت الدراسة إلى ضعف عام في أداء الجهات الحكومية وإجراءاتها فيما يتعلق بتعميم المدوَّنة، وتدريب الموظفين على تطبيق بنودها، أو توفير كافة السبل الممكنة للرد على الاستفسارات المتعلقة بها , وفي المقابل بيَّنت الدراسة، أن 31% من الموظفين اطَّلعوا على المدوَّنة، وأفاد 93% منهم بتحقق الأثر الإيجابي عليهم من حيث التزامهم بما ورد فيها.

وأوصت الدراسة بالعمل على إدراج المبادئ والأخلاقيات الواردة في المدوَّنة ضمن آليات التقييم لغرض التعيين والترقية والشهادات المهنية والأداء الوظيفي، مع ضرورة نشر الجهات الحكومية للمدوَّنة على مواقعها الإلكترونية، وتدريب الموظفين على ما ورد فيها ، وتوفير كافة السبل الممكنة للرد على استفسارات الموظفين حول ما ورد فيها.