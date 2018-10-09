نسبة السعودة قياسية.. وبلغت 100 % في قطاع الخدمة الجوية

جدة – عبد الهادي المالكي

أكدت الخطوط الجوية العربية السعودية ترحيبها بالسعودة النسائية، وفتح مجال العمل أمام المرأة السعودية ضمن فرق العمل فيها سواء الجوية أو الأرضية، مشددة على أنها لا تجد ما يمنع دون الاستفادة من عمل العنصر النسائي في مختلف المرافق التابعة لها، بما في ذلك العمل في الوظائف الجوية.

وعلى هامش حفل تدشين طائرة الإيرباص الجديدة، قال المهندس صالح الجاسر، مدير عام الخطوط السعودية، لـ(البلاد): “إن الخطوط تستثمر استثمارات كبيرة في مجال السعودة”.

وأضاف “الجاسر” بقوله: “بالنسبة للسعودة في الخطوط السعودية فقد وصلت في كافة الوظائف المستهدفة إلى 86% وفي بعض القطاعات مثل الصيانة وصلت إلى 90% وهناك عمل إضافي لمزيد من الرفع لمستوى السعودة”. وأردف “الجاسر” قائلًا: “أما الطيارون فقد تجاوزت نسبة السعودة 70% وستستمر بالتصاعد بشكل كبير خلال الفترة المقبلة. وبالنسبة لمساعد الطيار تتجاوز نسبة السعودة 85% اليوم وإن شاء الله ستبلغ ارقام عالية خلال الأيام القادمة”.

وبالنسبة للوظائف الخدمية الجوية قال “الجاسر”: “نسبة السعودة في هذه الوظائف تبلغ 100% بالنسبة للشبان، وبالنسبة للفتيات فقد تم الإعلان في طيران اديل عن بدء برنامج توظيف المواطنات السعوديات في وظائف الخدمة الجوية، وسيتم في الثلاثين الوظيفة المعلن عنها إجراء التدريب لهن وتقييم التجربة وفي ضوء نجاحها سيتم العمل على توسيعها”.

يُذكر أن الخطوط الجوية العربية السعودية احتفت بوصول الطائرة رقم (30) والأخيرة من طراز إيرباص (A320ceo) ذات الممر الواحد إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، قادمة من مقر شركة “ايرباص” في تولوز بفرنسا، ليكتمل بذلك انضمام جميع الطائرات من ذات الطراز لأسطول “السعودية” في وقت قياسي بلغ (21) شهرًا، منذ وصول أول طائرة في 13 ديسمبر 2016م ، ويأتي استيراد هذا الطراز ضمن اتفاقية تم توقيعها صيف عام 2015م تتسلم بموجبها “السعودية” (50) طائرة منها (20) طائرة أخرى من طراز (A330-300) الإقليمية ذات الممرين والتي اكتمل وصولها في ديسمبر الماضي.