نسبة تملك السعوديين للمساكن تصل إلى 60 %

أصدرت وزارة الإسكان العدد الثالث عشر من نشرتها الدورية والتي تعني بآخر المستجدات المتعلقة بسوق الإسكان في السعودية وتوفر للمختصين والمهتمين بالقطاع مجموعة من البيانات والمعلومات والأخبار الرقمية والاقتصادية والتنظيمية ذات العلاقة بقطاع الإسكان.

وتضمن الإصدار الحديث من النشرة دراسة تتعلق بمعدل ملكية المساكن حسب الفئة العمرية دراسة مقارنة معيارية بين السعودية وأمريكا حيث أظهرت الدراسة أن نسبة التملك للمساكن بالنسبة للمواطنين السعوديين الذين تفوق أعمارهم 15 عاما بلغت قرابة الـ 60% حيث أشارت الدراسة إلى أن توزيع معدل ملكية المساكن حسب الفئة العمرية في السعودية مشابه إلى حد كبير مع أمريكا وأظهرت أن نحو 40% من الشباب السعودي حديثي التخرج ممن تتراوح أعمارهم بين 15 إلى أقل من 35 يمتلكون مساكن وهي نسبة عالية مقارنة بنظرائهم في أمريكا إلى تقارب 35%.

وتعنى نشرة الإسكان بمنجزات الوزارة وآخر المستجدات المتعلقة بسوق الإسكان في السعودية إضافة إلى توفير البيانات والإحصاءات والمعلومات والأخبار الرقمية للمهتمين والمختصين بقطاع الإسكان في المملكة وتعتمد المجلة في مصادرها على بيانات الوزارة بالإضافة إلى المصادر الرسمية من الجهات الحكومية الأخرى والقطاعات ذات الصلة.

وتطرقت النشرة إلى توزيع الخيارات التي يقدمها برنامج “سكني” منذ بدايته وتفصيل تلك الخيارات بحسب الدفعات التي يقدمها البرنامج والتي تشمل الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والقروض العقارية المدعومة التي يتم تقديمها بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية وتوزيعها بحسب المناطق.

وحول نسب التملك قسمت النشرة المواطنين إلى 5 فئات تتراوح أعمار الفئة الأولى بين (15 إلى 34 سنة) والذين يشكلون 36.7% من المواطنين إذ بلغت نسبة تملكهم 39.4% وهي نسبة مرتفعة إذا ما تم مقارنتها مع أمريكا والتي تبلغ نسبة التملك للفئة العمرية ذاتها 35.6%.

أما الفئة العمرية (35 إلى 44 سنة) والذين يشكلون 13.8% من نسبة سكان المملكة فتبلغ نسبة تملكهم للمساكن 50.1% وهي مقاربة لما هي عليه بأمريكا 59.3% فيما تشكل الفئة العمرية من (45 إلى 54 سنة) 9.4% من السكان، وتبلغ نسبة تملكهم 65.9% وهي مقاربة لما هي عليه بأمريكا 69.1%.

وعن رابع الفئات (55 إلى 64 سنة) والذين يشكلون 5.6% من السكان فتبلغ نسبة تملكهم 81.9% أعلى مما هي عليه في أمريكا (75%) وأخيرا الفئة العمرية التي تفوق أعمارها 65 عاما والتي تشكل 4.2% من السكان فنسبة تملكها تصل إلى 87.3% مقابل 78.9% في أمريكا. وتبلغ نسبة التملك لمختلف الفئات العمرية الخمس أعلاه بالسعودية 59.9% مقابل 63.7% بأمريكا وذلك وفقا لمكتب الإحصاء الإسكاني الأمريكي (يناير 2018).

وتطرقت النشرة إلى أسعار المواد الإنشائية إذ شهد مؤشر متوسط أسعار 37 مادة إنشائية ذات العلاقة بتشييد وبناء وتحسين المساكن انخفاضا طفيفا مقارنة بشهر مارس 2018 بلغت 0.6% كذلك سجل مؤشر متوسط أسعار سبعة أصناف من حديد التسليح الوطني انخفاضا في نهاية ابريل 2018 بنسبة 1% مقارنة بالشهر السابق من الدراسة كما شهد مؤشر متوسط أسعار المتر المكعب لأربعة أصناف من الخرسان الجاهزة انخفاضاً بنسبة 0.8% مقارنة بشهر مارس 2018.