نسور قرطاج والفراعنة يتأهلان رسميا وموريتانيا تقترب

بلغت تونس رسمياً نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2019، في نسختها الثانية والثلاثين، التي ستقام في الكاميرون2019، وذلك بعد تحقيق الفوز الرابع توالياً في التصفيات؛ إذ جاء الانتصار الأخير على حساب النيجر خارج الديار 2-1؛ ليعزز المنتخب التونسي صدارته للمجموعة العاشرة برصيد 12 نقطة، بعدما حقق أربعة انتصارات متتالية، فيما تحتل مصر المركز الثاني بتسع نقاط، وخلفها إسواتيني والنيجر بنقطة لكلّ منهما، ليضمن الفراعنة رسميًا، بقيادة المكسيكي خافيير أجيرى، الصعود إلى كأس الأمم الأفريقية 2019 .

وتنص لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” على تأهل منتخبين من المجموعات الـ12. كان منتخب مصر قد فاز على إي سواتيني اليوم بهدفين. ويتبقي لمنتخب مصر مواجهتين فى تصفيات أمم أفريقيا أمام تونس فى نوفمبر المقبل والثانية أمام النيجر فى شهر مارس 2019. كما نجح منتخب مدغشقر في خطف بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه على منتخب غينيا الاستوائية، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وأضاع المنتخب المغربي، نصرا كان سيقربه أكثر من التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية، إثر تلقيه هدفا قاتلا ضد جزر القمر التي انتزعت التعادل بهدفين لمثلهما. وتجرع المنتخب المغربي ما اختبره مضيفه عندما انتزع فوزا قاتلا على جزر القمر، السبت، بهدف دون مقابل، من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، إذ كان في طريقه لحسم اللقاء 2-1 بعدما حول تخلفه بهدف لألفاردو بن محمد (9) إلى تقدم بفضل خالد بوطيب (54) ونور الدين أمرابط (62).

وانتزع ألفاردو بن محمد التعادل لبلاده في الدقيقة الأخيرة من اللقاء، وهو ما حرم فريق المدرب الفرنسي هيرفيه رينار من نقطتين، كان سيتربع بفضلهما على صدارة المجموعة بفارق نقطة أمام الكاميرون، التي عادت بدورها بتعادل سلبي من مالاوي.

وكان الفوز سيضع المنتخب المغربي على بعد 5 نقاط من مالاوي قبل جولتين على ختام التصفيات، وبالتالي كان سيضع قدمًا في النهائيات القارية، بما أن الكاميرون ضامنة لتأهلها كبلد مضيف.وفي نفس التصفيات، اقترب منتخب موريتانيا​ من تأهل تاريخي لبطولة ​كأس الأمم الأفريقية​ لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه ​منتخب أنغولا​ بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم بالعاصمة نواكشوط. ليرفع الفوز رصيد منتخب موريتانيا للنقطة 9 في صدارة المجموعة التاسعة، بينما تجمد رصيد أنغولا عند النقطة 6 في المركز الثالث.