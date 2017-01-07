نسور قرطاج يهزمون أوغندا قبل مواجهة مصر بالقاهرة

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تونس- وكالات

فاز المنتخب التونسي لكرة القدم وديًا على نظيره أوغندا بثنائية نظيفة، وذلك في إطار تحضيرات المنتخبين لنهائيات كأس أمم إفريقيا بالجابون 2017. وتمكن نسور قرطاج في الدقيقة السابعة من افتتاح النتيجة بواسطة حمزة لحمر، بعد الهدف هدأت وتيرة اللعب نوعا ما، وارتكب لاعبو تونس عددًا من الأخطاء خاصة على مستوى تمرير الكرات الخاطئة الذي لم يعرف المنتخب الاوغندي كيف يستغلها لينتهي الشوط الاول بنتيجة (1 – 0) لصالح تونس .

وفي الشوط الثاني، ومع الدقيقة 47 تمكن المنتخب التونسي من إضافة الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة وحاسمة من علي معلول استغلها المدافع محمد علي اليعقوبي كما ينبغي لتسكن الكرة في الشباك الأوغندية (2 – 0) . وفي المقابل اتيحت للمنتخب الاوغندي فرصة ثمينة لتذليل الفارق في الدقيقة 63 لكن المدافع اليعقوبي أنقذ مرمى تونس من هدف بدا محققًا، كما أن العارضة أنقذت حارس تونس في الوقت البديل. لتنتهي المباراة بنتيجة هدفين دون رد لصالح المنتخب التونسي الذي سيخوض يوم 8 يناير مباراة وديّة أخيرة في القاهرة ضد المنتخب المصري.