نسوي ضمان الأحساء ينفذ برامج توعوية

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الدمام- حمود الزهراني

نفذ الضمان الاجتماعي النسوي بالأحساء وبالتعاون مع وزارة الصحة الممثل بمستشفى سعود بن جلوي وإدارة الإعلام الطبي بالأحساء سلسلة من برنامج ” الإسعافات الأولية ” بهدف تفادي بعض المخاطر المفاجئة التي قد تنقذ حياة الإنسان في الحياة اليومية.

وأوضحت مديرة المكتب نورة آل الشيخ مبارك أن البرنامج ضمن أحد البرامج التوعوية التثقيفية الصحية بهدف نشر الوعي الصحي والثقافي للمستفيدات والموظفات داخل صالة الاستقبال بالمكتب وقد تعددت ما بين الوقاية والتدريب.

وأضافت أنه سبق أن من باب الوقاية خيراً من ألف علاج من هنا بدأت الضرورة لبث الوعي والفكر الثقافي والصحي للحفاظ على سلامة المجتمع إضافة الى أن البيئة الضمانية يرتادها العديد من المراجعين من مختلف البيئات والثقافات .

الجدير بالذكر أن المكتب نظم مسبقا ضمن البرامج التوعوية متمثل بوحدة العلاقات العامة بالمكتب برنامج توعوي بالتعاون مع وحدة التوعية الصحية بمستشفى الأمير سعود بن جلوي وإدارة الإعلام الطبي التابع لوزارة الصحة بالأحساء وذلك بصالة الاستقبال للوقاية من بعض الأمراض كـ ( مرض كرونا , السكري , سرطان الثدي ).