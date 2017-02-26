نشاط الكداري في أبوعريش ينفذ ملتقى رواد الغد التدريبي

شارك عبر واتساب

نفذ مركز النشاط الاجتماعي بالكداري التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بعيّاش في محافظة أبوعريش مساء أمس.

ملتقى رواد الغد، بقاعة التدريب بمقر اللجنة بالتعاون مع إدارة التدريب والابتعاث بصحة جازان .

وشمل الملتقى دورة في أساسيات الإنعاش القلبي الرئوي،والتي قدمها المدرب ناصر شماخي .

تحدث من خلالها عن حالات الاختناق وأعراضه وأنواعه وكيفية التعامل معه.

وحالات بلع اللسان ، وإصابات الملاعب ، وتوقف القلب ، وانقطاع النفس، والتي وجدت تفاعلا من قبل المشاركين.

مقدمًا شرحًا نظريًا وتطبيقات عملية بمشاركة المتدربين .

وتم في ختام الدورة تسليم شهادات الحضور للمشاركين .

كما قدمت إدارة المركز شكرها لإدارة التدريب والابتعاث بصحة جازان وإدارة لجنة التنمية بعياش .