نشر ثقافة السلامة بين الحجاج

جدة- البلاد

تقيم المديرية العام للدفاع المدني معرضين للتوعوية ونشر ثقافة السلامة بصالة وصول الحجيج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة, وذلك ضمن منظومة من الأنشطة التي تهدف إلى تنمية الوعي الوقائي من المخاطر الافتراضية خلال موسم الحج, والتعريف بالتصرف السليم في حالات الطوارئ لحجاج بيت الله الحرام ، وتثقيف حجاج بيت الله الحرام بمكامن الخطر خلال تنقلهم بين المشاعر, وحثهم على تجنب الوقوع بها.

وحرص الدفاع المدني على أن تحتوي المعارض على عددٍ من العروض والافلام التوعوية التي تتناول إرشادات لضيوف الرحمن.

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