نشر صورة للمشتبه به بقتل المبتعث السعودي في ميامي

نشرت شرطة كورال جابلز، في ميامي، التابعة لولاية فلوريد الأمريكية، صورة للمشتبه به بقتل المبتعث السعودي داخل شقته، بعد أن تعرفت عليه من خلال كاميرات المراقبة.

وطالبت الشرطة المشتبه به بتسليم نفسه، كما أعلنت مكافأة تصل إلى 3 آلاف دولار لمَنْ يدلي بمعلومات تسهم في القبض عليه، فيما يشعر سكان المدينة بالقلق كون القاتل حرا طليقا.

وأشارت الشرطة إلى أن المشتبه به شوهد في الموقع في وقت مبكر من الصباح في ذات المنطقة، كما أنه كان هناك دراجة نارية في مواقف السيارات، وعليه يتم البحث عن شخص بذات المواصفات ويملك دراجة نارية لإخضاعه للتحقيقات.

ويسعى المحققون الأمريكيون إلى الكشف عن ملابسات الجريمة لمعرفة أسباب ارتكاب جريمة بهذه الصورة

حيث يقول المحقق كريس توماس: “من المزعج حقاً أن يكون لديك شاب في الجامعة، يحاول تحسين نفسه، وبدلاً من ذلك يلقى حتفه”.

وكانت الشرطة الأمريكية عثرت على مبتعث سعودي (23 عاما) مقتولاً في شقته، في مشهد وصفه الجيران بالشنيع، إذ أشارت العلامات إلى أنه تعرض للضرب.