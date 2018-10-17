خاص البلاد – نيفين عباس

تحتار الكثير من النساء فى إيجاد حل للإستفادة من بواقى الكيك، وتقع فى حيرة بين التخلص منه أو إعادة إستخدامه لعمل طبق حلوى مميز

نقدم لكِ طرق سهلة وسريعة للإستفادة من بواقى الكيك المتبقية سواء كيك بالشوكولاتة أو الكريمة وحتى التورتة

المقادير اللازمة

بواقى كيك فانيليا أو شوكولاتة

200 ملل كريمة خفق

سكر بودرة كمية بحسب الرغبة

ملعقة قهوة سريعة الذوبان

2 ملعقة كبيرة ماء مغلى

نص كوب كاكاو

فواكه طازجة فى حال كيك بالفانيليا

أكواب تقديم وبسكويت للتقديم

عبوة حليب مكثف

طريقة العمل

تخفق الكريمة مع السكر البودرة حتى تصبح كثيفة

فى حال كيك بالشوكولاتة تذوب ملعقة القهوة فى الماء وتضاف للكريمة مع الكاكاو وتخفق

نحضر الكيك

نقوم بفرك الكيك باليد أو بالكبة مع إضافة الحليب المكثف المحلى له

نحضر أكواب التقديم

نضع طبقة من الكيك

ثم الكريمة

ثم طبقة من الكيك مرة أخرى

تكرر العملية حتى إنتهاء الكمية

ثم تزين بالبسكويت

تترك لتبرد تماماً بالثلاجة

ثم تقدم

وفى حال عمل كيك فانيليا لا نضع الكاكاو والقهوة ونقوم بوضع طبقة من الفواكه المقطعة بين الطبقات ويزين الوجه بالفواكه الطازجة وتقدم بعد أن تبرد