نصائح مفيدة لشراء عطرك المثالى

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خاص البلاد / نيفين عباس

العطر هى الإعلان عن أناقة المرأة الجميلة ، فهو ما يعلن عن إمرأة فى غاية الأناقة

تحتار الكثير من النساء عند إختيار نوع العطر المناسب خاصة وأن الأنواع متعددة

هناك خطأ تقع به بعض النساء وهو وضع نوعين من العطر للحصول على نوع ثالث وهو ما يتسبب فى إفساد العطرين معاً

هناك بعض المعايير والنصائح التى يجب إتباعها عند قرار إقتناء عطرٍ ما تعرفى عليها عبر السطور التالية

لا تنخدعى بالعطور الشهيرة المنتشرة فليس ما يناسب غيرك يناسبك ، قد يكون عطر له رائحة جذابة لإمرأة لا تفضله إمرأة أخرى لذلك يجب التأكد من أن رائحة ذلك العطر مناسبة لكِ

يجب الذهاب فى وقت مبكر من الصباح لمتجر العطور لإتاحة الفرصة لكِ للتعرف على أفضل أنواع العطور التى تناسبك

قومى بشم العطر بعد وضع القليل منه على يدكِ للتأكد من أنه العطر المناسب

مع مراعاة ترك العطر بضع ثوانٍ على يدك حتى يتخلص العطر من الحكول به ويتبخر

لا تعتمدى على معرفة رائحة العطر من الغطاء أو الزجاجة فعند رش العطر على البشرة بشكل مباشر تظهر الرائحة الفعلية له

يجب مراعاة تجربة العطر على بشرة نظيفة لا تعانى من حبوب أو حساسية

كما يجب عدم تجربة الذهاب لمتجر العطور إن كنتِ تعانين من حساسية بالأنف تلك الفترة أو بعض الزكام أو إلتهاب الأنف وترك الأمر فيما بعد بعدما تتماثلين للشفاء

كما يفضل عدم تجربة أكثر من عطر فى وقت واحد فيفضل الإكتفاء بتجربة نوعان أو ثلاث فقط

بعد التأكد من إختيار نوع العطر المناسب لكِ قومى بإختيار زجاجة عطر بتاريخ إنتاج حديث

لأن العطور لها فترة صلاحية معينة يجب التأكد منها قبل شراؤها حتى لا يفسد سريعاً

ويفضل إختيار نوع عطر يتناسب مع شخصيتك فعلى سبيل المثال إن كنتِ من الشخصيات الهادئة قومى بإختيار عطر هادئ يحتوى على الزهور أو الورد أو جوز الهند

أو إن كنتِ صاحبة شخصية جريئة فيمكن إختيار بعض العطور التى تحتوى على العود والفلفل