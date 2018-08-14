نصر مهيب بقيادة موسى اللعيب

أبو ظبي ـ الوكالات

حقق الفريق الكروي الأول بنادي النصر، فوزاً هاماً أمام نظيره الجزيرة الإماراتي بهدفين مقابل هدف، في ذهاب دور الـ32 بكأس العرب للأندية الأبطال، على ملعب الشيخ محمد بن زايد.

وافتتح يحيى الشهري التسجيل للنصر في الدقيقة 4 مستغلاً تمريرة زميله عوض خميس، ثم أدرك الجزيرة الإماراتي التعادل عن طريق لاعبه عادل مبارك في الدقيقة 22.

وسجل أحمد موسى هدف الفوز للنصر في الدقيقة 75 بعدما توغل داخل منطقة الجزاء مشتتاً دفاعات الفريق الإماراتي ومسدداً الكرة في مرمى علي خصيف.

ويقام لقاء الإياب بين الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، في 29 سبتمبر المقبل.