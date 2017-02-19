نصف السعوديين يلجأون إلى حساب المواطن..والتضخم يتراجع

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جدة ــ البلاد

أعلن الموقع الرسمي لحساب المواطن عن ارتفاع عدد المسجلين في البرنامج إلى 10.136 مليون مواطن، بما يعادل 50% من الشعب السعودي تقريباً.

ونفى الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن على تويتر، ما تردد حول استبعاد من تتعدى دخولهم 20 ألف ريال شهرياً، من الدعم.

وأكد الحساب على حق المرأة التقدم كربِّ أسرة أو مستقلة، متى ما انطبقت عليها شروط التسجيل، وفي مقدمتها امتلاك سكن خاص بها وصك الولاية.

وكانت وزارة الإسكان قد أسقطت حق الأم المطلقة في التسجيل كربِّ أسرة والحصول على الدعم المباشر ما لم تمتلك صك الولاية، وإذا لم تحمله ولا تملك سكنا مستقلا تضاف مع رب الأسرة الذي تسكن معه.

وتنقسم الفئات المستحقة للدعم النقدي إلى 5 شرائح، وفقا لدخل كل أسرة، يقل ويزيد تدريجيا على حسب الدخل ,ويبلغ متوسط الأجر الشهرى للسعودين وفق بيانات نشرتها هيئة الإحصاء، نحو 10 آلاف و462 ريال خلال النصف الأول من عام 2016.

أوضح التقرير، ان متوسط أجر السعوديين العاملين في قطاع الأعمال العام هو الأعلى بنحو 15 ألف و155 ريال، مقابل 7925 ريالا في القطاع الخاص.

وحسب بيانات التقرير، فإن أعلى متوسط شهري للعاملين كان في الفئة العمرية بين 50 و54 سنة بلغ 15 ألف و99 ريال.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، انخفاض مستوى التضخم في المملكة خلال ديسمبر الماضي إلى 1.7%، مقارنة بشهر نوفمبر من نفس العام.

وسجل التضخم بذلك أدنى مستوى له منذ شهر سبتمبر 2012، أي منذ تغيير هيئة الإحصاء سنة الأساس من عام 1999 إلى عام 2007.

وارتفعت 9 مجموعات رئيسية للرقم القياسي لتكلفة المعيشة خلال شهر ديسمبر 2016 مقارنة بنفس الشهر من العام 2015، حيث ارتفعت مجموعة التبغ بنسبة 20.5%،ثم النقل 7.5%، بينما تراجعت 3 مجموعات كانت أكثرها انخفاضا مجموعة الأغذية والمشروبات بنحو 4.3%.

وفى سياق متصل ، سجل الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة 2.2% ارتفاعاً سنوياً خلال الربع الأخير من العام 2016.

ورغم استمرار ارتفاع المعدل إلا أنه انخفض 0.1% مقارنة بالربع الأخير من عام 2015 حين سجل المعدل حينها 2.3% .

وتشير البيانات إلى أن انخفاض أسعار الغذاء العالمية، وتكلفة الواردات ستحد من آثار ارتفاع أسعار الطاقة ، بما يعزز التوقعات بانحسار معدل التضخم خلال الربع الأول من العام 2017، لمستويات مقاربة أو أقل من مستويات الربع الحالي.