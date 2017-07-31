نصف تريليون ريال لصندوق الاستثمارات في (تداول)

الرياض ــ البلاد

بلغت القيمة السوقية لحجم ما يملكه صندوق الاستثمارات العامة في سوق الاسهم السعودية بنهاية النصف الأول من العام الجاري نحو نصف تريليون ريال عبر استثماره بشكل مباشر وغير مباشر في 24 شركة يتم تداول اسهمها في اكبر سوق مالي في منطقة الشرق الأوسط وتتجاوز الحصة التي يملكها 5% فاكثر.

ووفقا لبيانات مالية يستثمر الصندوق السيادي السعودي في 19 شركة بشكل مباشر يتم تداول اسهمها في سوق الاسهم فيما يستثمر في 5 شركات اخرى بشكل غير مباشر.

وحاز قطاع البتروكيماويات على اكبر قطاع من الحصة السوقية لكامل استثمارات الصندوق في “تداول” بمبلغ 232,390 مليون ريال تمثل 50% من اجمالي القيمة السوقيه لاستثمارات الصندوق تشكل عملاق الصناعات الكميائية “سابك” الجزء الأكبر منها.

وجآء قطاع الاتصالات ثانيا من حيث ترتيب حجم القيمة السوقية على الرغم انه لايحتوي سوى شركة واحدة هي شركة الاتصالات السعودية STC، فقد بلغت حصته من قيمتها السوقية بنهاية الربع الثاني مبلغ وقدره 105 مليار ريال، وذلك لاستحواذه على 70% من راسمالها، وتبعها قطاع البنوك والذي يستحوذ الصندوق فيه على اسهم 4 بنوك قيمة اسهمه فيها تصل الى 88 مليار ريال فيما حاز قطاع الاسمنت على أكبر عدد من حيث عدد الشركات في قطاع واحد بواقع 5 شركات اسمنت بشكل مباشر وايضا غير مباشر.

يشار الى ان الصندوق ساهم بدور هام في تمويل مشاريع حيوية للمملكة، في قطاعات تشمل النفط والتعدين، والأسمدة الزراعية، والبتروكيماويات، والكهرباء.