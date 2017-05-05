نصف سكان الخليج يفضلون التسوق عبر الإنتـرنت

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جدة ــ وكالات

كشفت دراسة حديثة بتكليف من “سيمليس الشرق الأوسط”، المعرض الأكثر شمولا في المنطقة لتكنولوجيا وحلول الدفع والتجارة الإلكترونية والتجزئة، أن 48% من سكان دول مجلس التعاون الخليجي يفضلون التسوق عبر الإنترنت، مع اعتقاد 33% من المستطلعين ان التسوق عبر الإنترنت هو بنفس مستوى أمان التسوق من المتاجر التقليدية.

وكشف الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية الشهر الماضي ان حصة المنطقة الحالية من سوق التجارة الإلكترونية العالمية تمثل 1% فقط، ومع ذلك، تسلط نتائج المسح الضوء على فرص ازدهار التجارة الإلكترونية في المنطقة.

وعلى الرغم من تأهب سكان الخليج لتبني التجارة الإلكترونية بشكل كامل، إلا ان 34% من المشاركين في الاستطلاع اعربوا ان ضعف الثقة في امن المدفوعات يحول دون التسوق عبر الإنترنت. ويشعر 29% من المستطلعين في الإمارات العربية المتحدة أن التسوق التقليدي هو اكثر امنا، في حين قال 31% فقط أن التسوق عبر الإنترنت هو على قدم المساواة من ناحية الأمن.