نصف مليون رسالة واتصال لخدمة مستفيدي «سكني» خلال عام

كشفت بيانات وزارة الإسكان عن إجراء القائمين على برنامج “سكني” أكثر من نصف مليون اتصال هاتفي ورسالة نصية للمستفيدين من البرنامج خلال عام، وذلك بهدف اطلاعهم على الخيارات السكنية التي توفرها الوزارة، إضافة إلى دعوتهم لزيارة المشروعات التي أطلقتها في مختلف مناطق المملكة، فيما بلغ عدد زوار الموقع الإلكتروني لـ “سكني” نحو 2.6 مليون زائر.

وأظهرت بيانات برنامج “سكني”، أنه تم إجراء 184.706 اتصالات هاتفية للمستفيدين المسجلين على قوائم الوزارة، فيما بلغ عدد الرسائل النصية التي تم إرسالها 315.628 رسالة نصية.

تشمل التعريف بالخدمات التي تقدمها الوزارة، والخيارات التي تقدمها للمستفيدين، إضافة إلى تعريفهم بالمشروعات التي تطرحها الوزارة البالغ عددها 46 مشروعاً تحت الإنشاء، و20 للوحدات السكنية الجاهزة.

وأكّدت الوزارة أن عملية التواصل مع المستفيدين تهدف إلى تعريفهم بما يوفره برنامج سكني، واطلاعهم على المستجدات وتتم بشكل مستمر ضمن جهود القائمين على البرنامج في تقديم الخيارات السكنية والتمويلية المناسبة للمستفيدين.

مبيّنة أن جميع قنوات التواصل متاحة للمستفيدين من خلال الرسائل النصية والاتصال المباشر، أو الرد على استفساراتهم من خلال حساب “العناية بالمستفيدين” في تويتر، أو تلقي المكالمات الهاتفية على الرقم المجاني للوزارة.