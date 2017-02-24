نصف مليون ريال للتأمين الصحي لاتشمل الإيدز

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الرياض – البلاد

أعلن معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، أن التأمين الصحي الاختياري لمنسوبي وزارة التعليم ينقسم إلى أربع فئات هي الفئة الألماسية والذهبية والفضية والبرونزية.

وقال خلال مؤتمر صحفي، أن التصنيف تتفق عليه الشركة المنفذة للتأمين مع حامل الوثيقة بموجب نظام مجلس الضمان الصحي التعاوني.

وأشار العيسى إلى أن التأمين الصحي الاختياري لمنسوبي التعليم سيشمل منسوبي الجامعات في المستقبل.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد قران المشرف العام على مركز المبادرات النوعية بوزارة التعليم أن التأمين الصحي الاختياري سيخضع لشروط وإجراءات،

مبيناً أن حد التغطية الأقصى للفرد الواحد هو 500 ألف ريال لا تشمل الإيدز لجميع الفئات الألماسية والذهبية والفضية والبرونزية وفي كافة المستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات في السعودية.

وأكد أن التأمين الصحي لمنسوبي ومنسوبات التعليم لن يغطي الحالات المستثناة من وثيقة مجلس الضمان الصحي والتي تتضمن على سبيل المثال المطالبات التي تنشأ عن الإصابة التي يسببها الشخص لنفسه متعمداً، و الأمراض التي تنشأ بفعل إساءة استعمال بعض الأدوية أو المنشطات أو المهدِّئات أو بفعل تعاطي المواد الكحولية أو المخدرات أو ما شابه ذلك ، والجراحة أو المعالجة التجميلية، ومصاريف علاج الفتـرة اللاحقة لتشخيص (فيروس نقص المناعة البشرية) HIV أو العلَّل ذات الصلة بالـ HIV بما فيها مرض الإيدز (نقص المناعة المُكتسبة) أو مشتقاتها أو مرادفاتها أو أشكالها الأخرى.