نصف مليون مراجع للطوارئ با لشـــرقيــة

الدمام – البلاد

أوضحت صحة الشرقية أن أكثر من 556 ألف مراجع استفادوا من خدمات الطوارئ في 13 مستشفى حكوميا في المنطقة كما قدمت العيادات الخارجية خلال النصف الأول من العام الميلادي الحالي خدماتها لأكثر من 361739 مراجعا .

وأكدت صحة الشرقية أن منشآتها تستقبل الأعداد المتزايدة من المراجعين وتقدم خدماتها من خلال الكوادر الطبية المتخصصة، حيث سجلت تلك الفترة إجراء 5740 عملية جراحية ، إضافة إلى أن مراكز غسيل الكلى في تلك المستشفيات أنجزت 10899 جلسة غسيل للمستفيدين من خدماتها .

وبينت أن مستشفى القطيف المركزي قدم خدماته لأكثر من 115928 مراجعا لقسم الطوارئ، وقدم خدماته لأكثر من 147367 مراجع للعيادات الخارجية، وأجرى 1542 عملية جراحية، إضافة إلى 918 جلسة غسيل كلوي خلال النصف الأول من العام الميلادي الحالي, كما استقبل مستشفى الولادة والأطفال بالدمام 85991 مراجع لقسم الطوارئ ، و 50603 مراجعين للعيادات الخارجية في المستشفى،

إضافة إلى إجراء 2578 عملية جراحية، فيما تم تسجيل 3714 مولودا في المستشفى خلال نفس الفترة.