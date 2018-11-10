نظام إلكتروني لتتبع الدواء

جدة –وليد الفهمي

تتجه الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى إطلاق نظام جديد للتتبع الإلكتروني لرصد العمليات التي تتم على عبوة الدواء بهدف مكافحة الغش والتحقق من وفرة الدواء ودعم الاستخدام الأمثل له وتقليل الهدر وتحقيق الأمن الدوائي في المملكة من تصنيع

واستيراد وتخزين وبيع أو استهلاك لحماية المجتمع وتعزيز الرقابة والتأكد من سلامة الأدوية وذلك من خلال معرفة مصدرها والمراحل التي مرت بها من التصنيع وحتى وصولها للمستهلك .

وأكدت الهيئة على كافة الجهات الصحية والمرافق والقطاعات المستهدفة في استخدام الأدوية بضرورة الابلاغ عن العمليات التي تتم على عبوة الدواء فيما المحت معلومات (البلاد) بأنه إبتداءً من تاريخ (1 /5 /1440هـ) الموافق (7 /1 /2019 ستبدأ الجهات المختصة رصد العمليات على الأدوية.