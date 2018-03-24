دولية

نظام الأسد يعتقل الطواقم الطبية الفلسطينية

كتبه abdulsalam alzahraniaccess_time7 / رجب / 1439 هـ      24 مارس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

شنت قوات نظام الأسد حملة اعتقالات واسعة في صفوف الأطباء والطواقم والمؤسسات الطبية الفلسطينية في العاصمة دمشق وريفها .

وأعلنت المؤسسات الطبية الفلسطينية أن المشافي والمستوصفات الطبية التابعة لها خرجت عن الخدمة

ولم يعد باستطاعتها إسعاف الجرحى والمصابين والمرضى بعد أن دمرتها طائرات وصواريخ قوات نظام الأسد.

وأشارت المؤسسات الطبية في بيان لها اليوم إلى أن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام تواصل اعتقال الطبيب هايل حميد

منذ اعتقاله من عيادته قبل ست سنوات بتهمة تطبيب الجرحى والمرضى ومساعدتهم.

وذكرت أن الطواقم والمؤسسات الطبية في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق كانت وما زالت تتعرض لانتهاكات جسيمة من قبل قوات نظام الأسد وطائراته الحربية عبر قصف المشافي واستهداف سيارات الاسعاف واعتقال وقتل الكوادر الطبية راح ضحيتها العشرات من مسعفين وممرضين واختصاصيين.

abdulslam

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